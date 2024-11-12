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        Haberler Dünyadan Meghan Markle'a üvey ablası Samantha Markle'dan yeni dava: Ölümle tehdit ediliyorum - magazin haberleri

        Meghan Markle'a üvey ablası Samantha Markle'dan yeni dava: Ölümle tehdit ediliyorum

        Meghan Markle'ın üvey ablası Samantha Markle, daha önce açtığı iki davayı kaybetmiş olsa da Sussex Düşesi'ne yeni bir karalama davası açtı. Dün mahkemeye başvuran Samantha Markle'ın dava dosyasında, Meghan Markle'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle ölümle tehdit edildiği iddiası yer alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:11
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        Üvey ablası: Ölümle tehdit ediliyorum
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        Meghan Markle’ın 59 yaşındaki üvey kız kardeşi Samantha Markle, yeni bir davayla yeniden gündemde. Meghan Markle'a daha önce iki kez kendisini karaladığı gerekçesiyle dava açan ve sonuç aleyhine olan Samantha'nın açtığı yeni davanın mahkeme belgeleri ortaya çıktı.

        Samantha, 2022'de Netflix'te yayınlanan ‘Harry & Meghan' adlı belgeselde, Meghan Markle'ın kendisini aşağıladığı gerekçesiyle dün ABD'nin Florida eyaletinde dava açtı.

        Mahkeme belgelerinde Samantha, 43 yaşındaki kardeşi Meghan Markle'ın belgeselde kendisini kötülemesi nedeniyle, Sussex Düşesi'nin hayranları tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti.

        Samantha, artık sosyal hizmet görevlisi olarak çalışamadığı için evini taşımak zorunda kaldığını, tehditler nedeniyle markete gitmek, hatta geçimini sağlamak gibi işler için halkın arasına çıkamadığını öne sürdü.

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        Samantha Markle, Meghan ve Harry çiftinin 2021 yılında Oprah Winfrey'e verdiği röportajda kendisi hakkında söylenenlerin "ispat edilebilecek şekilde yanlış ve kötü niyetli açıklamalar" olduğu iddiasıyla dava açmıştı.

        Sussex Düşesi'nin kendisiyle çok vakit geçirmediği ve tek başına büyüdüğü ifadesini de yalanlayan Samantha Markel, Meghan'ın 2020'de çıkan 'Özgürlüğü Bulmak: Harry, Meghan ve Modern Kraliyet Ailesinin Oluşumu' adlı kitapta da yalan beyanda bulunduğunu iddia etmişti.

        Mahkeme, Samantha Markle'ın açtığı 75 bin dolarlık iftira davasında Meghan Markle'ı haklı bulmuş, Markle'ın düşüncelerini paylaştığını ve bunların “yanlışlığının kanıtlanamayacağını” söylemişti.

        Samantha Markle, Meghan Markle'ın kendisine yönelik aşağılayıcı sözleri nedeniyle ölüm tehditleri aldığını öne sürdü

        Mahkeme tarafından haksız bulunan Samantha Markle, geçtiğimiz mart ayında yeni bir hamle yaparak yeni bir dava daha açmıştı. Samantha, Oprah Winfrey röportajında, Meghan'ın tek çocuk olduğunu söyleyerek, kendisinin aileden olmadığı iddiasının yanlış ve karalayıcı olduğunu öne sürmüştü. Ancak ağustos ayında bu dava da düşmüştü.

        Yazarlık yapan Samatha, Meghan Markle'ın sözlerinin kendisini hem kişisel hem de profesyonel olarak itibarsızlaştırdığını savunmuştu.

        Meghan Markle, o röportajda, tek çocuk olarak büyüdüğünü, kendisi Prens Harry ile evlendikten sonra soyadının bilinir olması sonrası üvey kardeşi Samantha'nın, Markle soyadını kullanmaya başladığını öne sürmüştü.

        Meghan Markle geçmişte, anneleri farklı babaları bir olan kardeşi Samantha Markle'ı ve babası Thomas Markle'ı birçok kez gazetelere kendisi hakkında hikaye satmakla suçlamıştı.

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