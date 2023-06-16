Meghan Markle'ın milyon dolarlık anlaşması iptal

Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değinmişti. Prens Harry'nin buradaki itirafları gündem olmuştu.

Prens Harry, kraliyeti suçlamasının yanı sıra abisi Prens William ile de ilişkilerinin kopukluğunu ve kendisine saldırdığını öne sürmüştü.