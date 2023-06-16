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Meghan Markle'ın milyon dolarlık anlaşması iptal

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye taşınan Meghan Markle'ın Spotify ile yaptığı 20 milyon dolarlık anlaşma sürpriz bir şekilde sonlandırıldı.

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  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    İngiltere Kralı Charles'ın oğlu Prens Harry ve ABD'li eşi Meghan Markle, 2020'de kraliyetteki üst düzey görevlerinden ayrılarak ABD'ye taşınmıştı.
  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    Bu sürede ABD'li televizyoncu Oprah'a konuşan çift, kraliyetten bir üyeyi ırkçılıkla suçlamış ve bebeğin ten rengine dair konuşmaların sarayda döndüğünü açıklamıştı.  
  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    Bu süre zarfında Prens Harry, ABD'de yaklaşık 36.8 milyon sterlinlik bir kitap anlaşmasına imza atmış ve anı kitabında kraliyette yaşadığı sürece değinmişti. Prens Harry'nin buradaki itirafları gündem olmuştu. 

     

    Prens Harry, kraliyeti suçlamasının yanı sıra abisi Prens William ile de ilişkilerinin kopukluğunu ve kendisine saldırdığını öne sürmüştü.
  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    Ayrıca çift Netflix ile de yaklaşık 100 milyon dolarlık bir anlaşma yapmıştı. Çiftin kraliyete dair açıklamalarda bulunduğu Harry & Meghan adlı 6 bölümlük Netflix belgeseli eleştirilere yol açmıştı.
  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    Meghan Markle ise tek başına dijital müzik devi Spotify ile iş birliğine gitmişti.

    Perşembe günü yapılan açıklamada ise Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan tarafından yönetilen bir medya grubunun yayın devi Spotify ile yaptığı milyonlarca dolarlık anlaşmanın karşılıklı mutabakatla sona erdiği belirtildi.
  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    Çift, 2020 yılında 20 milyon dolar karşılığında anlaşma imzaladığından bu yana Archewell Audio podcasti altında sadece bir seri üretti.

     
  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    Meghan Markle's Archetypes adlı program, Markle'ın etkili kadınlarla yaptığı tartışmalara akın etmesiyle podcast listelerinin zirvesine yerleşmişti ancak iki taraf ortak bir açıklamayla anlaşmanın sona erdiğini söyledi.
  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    Açıklamada, "Spotify ve Archewell Audio karşılıklı olarak yollarını ayırmayı kabul etti ve birlikte yaptığımız dizilerle gurur duyuyoruz" denildi.
  • Meghan Markle'ın milyon dolarlık dev anlaşması iptal

    Meghan Markle'ın podcast projelerini tamamen sonlandırıp sonlandırmayacağına dair ise bir açıklama yapılmadı.

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