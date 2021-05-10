Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemMehmet Ali Erbil'in hastalığı Kaçış Sendromu nedir? Kaçış Sendromu Hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var m
ABONE OL

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı Kaçış Sendromu nedir? Kaçış Sendromu Hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?

Televizyon ekranlarının fenomen ismi Mehmet Ali Erbil'in bir röportajıyla yeniden gündeme gelen Kaçış Sendromu Hastalığı araştırılıyor. Türkiye'de bu zamana kadar sadece Mehmet Ali Erbil2in yakalandığı Kaçış Sendromu Hastalığı merak konusu oldu. Kaçış Sendromu nedir? Kaçış Sendromu Hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?

Mehmet Ali Erbil'in hastalığı Kaçış Sendromu nedir? Kaçış Sendromu Hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var m

Tıp dünyasının üzerine hala çalışmalar yürüttüğü "Capillary leak syndrome" yani Kaçış Sendromu Hastalığı sosyal medyada gündem oldu. Oldukça nadir rastlanan bir hastalık olan Kaçış Sendromu araştırılıyor. Kaçış Sendromu nedir? Kaçış Sendromu Hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome),kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vâkaya rastlanmıştır. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'deyse ilk defa Mehmet Ali Erbil'de rastlanmıştır.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hasta ayda bir kez krize girebilir ya da senelerce hiç belirti vermeyebilir.

Tansiyon düşmesi
Kanın koyulaşması hemoconcentration
Kanda albumin azalması hypoalbuminemia
Vücutta şişmeler, ödem oluşumu.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tövbe duası nasıl okunur? İstiğfar duası okunuşu ve anlamı nedir? 2019 istiğfar duası diyanet
GÜNDEMTövbe duası nasıl okunur?
ZEHİR TARLASI... Son dakika: Fasulye serasına uyuşturucu baskını!
GÜNDEMFasulye serasına uyuşturucu baskını! "Kaynatıp ...
Tam kapanma ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı 19 Mayıs'a uzayacak mı?
GÜNDEMTam kapanma ne zaman bitecek?
KUMAR DAİRESİ... Son dakika: Evin içine dövüş arenası!
GÜNDEMEvin içine dövüş arenası!
AÖL sınav tarihleri 2021! Açık Lise kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? MEB AÖL sınavları hakkında
GÜNDEMAÖL 3. dönem sınavları ne zaman?
Kadir gecesi duası nedir? Kadir Suresi okunuşu ve türkçe meali hakkında
GÜNDEMKadir Gecesi duası nedir?
ÖSYM 2021 DGS, YKS, ALES, YÖKDİL, KPSS, YDS başvuruları ne zaman? 2021 ÖSYM sınav tarihleri ne? İşte ÖSYM sınav takvimi 2021
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi
ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMA: E-devlet ile Çalışma izin belgesi nasıl alınır? İzin belgesi alma ekranı
GÜNDEMÇalışma izin belgesi almak için tıklayın
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan Bayramı ayın kaçında, hangi gün?
GÜNDEMRamazan Bayramı için geri sayım
82'NCİ İL! Son dakika! Sisdağı Yaylası'nda kaçak yapılaşma korkunç!
GÜNDEMSisdağı Yaylası 82'inci il olarak anılmaya başlandı