Tıp dünyasının üzerine hala çalışmalar yürüttüğü "Capillary leak syndrome" yani Kaçış Sendromu Hastalığı sosyal medyada gündem oldu. Oldukça nadir rastlanan bir hastalık olan Kaçış Sendromu araştırılıyor. Kaçış Sendromu nedir? Kaçış Sendromu Hastalığı belirtileri nedir, tedavisi var mı?

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome),kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır. Sendromu 1960 yılında ilk tarif eden B.Clarkson'dur. Çok az görülen bir hastalık olup, dünyada sadece 791 vâkaya rastlanmıştır. ABD'de 10, Fransa'da 32 kişide Türkiye'deyse ilk defa Mehmet Ali Erbil'de rastlanmıştır.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hasta ayda bir kez krize girebilir ya da senelerce hiç belirti vermeyebilir.

Tansiyon düşmesi

Kanın koyulaşması hemoconcentration

Kanda albumin azalması hypoalbuminemia

Vücutta şişmeler, ödem oluşumu.

KAÇIŞ SENDROMU HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Tekrarlayan şoklarla kendini gösteren sendrom, bu krizlerden 24 saat önce gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi, halsizlik, yorgunluk, hafif ateş gibi belirtiler veriyor. Krizler birkaç ayda bir tekrarlayabileceği gibi, bazen yıllarca görülmüyor. Krizi önleyici tedavide de üst solunum yolları enfeksiyonlarında kullanılan ilaçlar veya astım, bronşit hapları uygulanıyor.