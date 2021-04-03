"GÖRÜNCE HEMEN UZAKLAŞTIM"



Birkaç yıl önce Instagram'da tanıştığı bir kadınla buluştuğunu söleyen Erbil, "Ama oradaki gibi değildi. Çok zor bir durum. Görünce, 'Pardon, arabayı yanlış park ettim, bakıp geliyorum' dedim. Gidiş o gidiş, hemen uzaklaştım." ifadelerini kullandı.