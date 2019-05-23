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Mehmet Altıparmak: Sezonun en iyi maçlarından birini oynadık

DHA

Spor Toto 1'inci Lig'in Play-Off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında karşılaştığı Osmanlıspor´u 2-0 mağlup etti

Mehmet Altıparmak

Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçlara aynı ciddiyetle devam edeceklerini söyleyen, Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Öncelikle bütün takımı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar inanılmaz oynadık. Belki sezonun en iyi maçlarından birini oynadık. Bu gün gerçekten hem şehir hem takım birlikteydi. Mükemmel bir ortam vardı.Şehrin taraftarı, basını, yöneticileri herkes inanılmaz inandı. Takımımızda maçın 1´inci dakikasından 90´ıncı dakikasına kadar iyi oynadı. O verilen desteğe sahada destek verdik. Daha farklı da kazanabilirdik. Belki dört, beş sıfırlık bir skorla ayrılabilirdik. Bizim için önemli olan avantaklı skorla Ankara´ya gitmekti. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Havaya girmeden aydı ciddiyette devam edeceğiz, hala iş bitmedi. Çünkü futbolda mucizeler çok fazla oluyor. İnşallah Pazar günü avantajımızı kullanarak, finale gideceğiz. Hedefimiz şampiyon olmak. Buna 2 maçımız kaldı. Önce Ankara´da sonra da finalde şampiyon olup, o kupayı bu şehre getireceğiz. Tüm takım şampiyon gibi oynadı. Bütün takıma ve taraftara teşekkür ediyorum" dedi

OSMAN ÖZKÖYLÜ: TAKIMIN HAK ETTİĞİ YER SÜPER LİG

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise Ankara´da skoru değiştirmek istediklerini belirterek şöyle konuştu: "İlk maç itibarıyla sadece kaybedilen bir maç var. Evet kaybedilen 2-0´lık bir dezavantaj var. Ama futbolda, bu tür sonuçların altından kalkan birçok takım var. Bizde bunu yapmak için Ankara´da elimizden geleni yapacağız. Gaziantep takımını tebrik ediyorum. Ama biz bu gün kendi adımıza istediğimiz oylunu çok ortaya koynayamadık. İkinci yarı iyi görünsek de skoru elde edecek pozisyonları değerlendiremedik. İlk yarı benim beklentimin, isteğimin çok uzağında oyun sergiledik. Oyuncularımı tanıyamadım. Hiç top oynayamadık, top tutamadık. Oyuncularımı tanıyamadım. Gazişehir çok iyi oyunculara sahip ama bunun altından kalkmak için Pazar günü çok farklı bir Osmanlıspor takımı olacak. Turu geçeriz yada geçemeyiz bilemem ama, bugünden daha çok yürekli, iyi futbol oynayan, bu skorun altından kalkmaya çalışacak bir Osmanlıspor olacak"

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