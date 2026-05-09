        Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu? İşte TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı hayatı ve kariyeri

        Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı hayatı ve kariyeri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararına göre, TÜİK Başkanlığı için Mehmet Arabacı getirildi. Kamuoyunda yakından takip edilen atama kararı sonrası "Mehmet Arabacı kimdir?", "Mehmet Arabacı hangi görevlerde bulundu?" soruları da gündeme geldi. İşte yeni TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı hayatı ve kariyeri...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 01:15
        Mehmet Arabacı kimdir?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı görevine Mehmet Arabacı atandı. Arabacı daha önce Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunuyordu. Yaşanan son dakika gelişmesi, "Mehmet Arabacı kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?" sorularını beraberinde getirdi. İşte TÜİK Başkanı Mehmet Arabacı biyografisi...

        MEHMET ARABACI KİMDİR?

        1977 yılında Fransa'nın Bordeaux şehrinde doğan Arabacı, 2000 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu.

        Mezun olduktan sonra açılan hesap uzman yardımcılığı sınavını kazanan Arabacı, 2001-2004 yıllarında hesap uzman yardımcısı, 2004-2007 yıllarında hesap uzmanı olarak görev yaptı.

        Arabacı, 2007 yılında Gelir İdaresi Başkanlığında İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görevlendirildi. 2009 yılına kadar bu görevi yürüten Arabacı, 2009-2011 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Illinois Üniversitesinde ekonomi dalında yüksek lisansını tamamladı.

        Aynı zamanda "Ticari Bankalarda Transfer Fiyatlandırması" konusunda araştırma, inceleme ve staj yapan Arabacı, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

        Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

        Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
