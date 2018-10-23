"Diriliş Ertuğrul dizisinin devam dizisinde Burak Özçivit'in oynayacak mı?" sorusu yanıt buldu. Özçivit'le fotoğrafını paylaşan Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Diriliş Osman dizisi için ilk defa açıklama yaptı.

Bozdağ, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

33 yaşındaki Özçivit, daha önce tarihsel dizi Muhteşem Yüzyıl'da da rol almıştı.

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