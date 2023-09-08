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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Mehmet Büyükekşi: Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'da olabilir - Futbol Haberleri

        Mehmet Büyükekşi: Süper Kupa finali, Suudi Arabistan'da olabilir

        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinin nerede oynanacağına dair açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:00
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        Süper Kupa finali açıklaması!
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        Maçı yurt dışında oynatmak istediklerini söyleyen Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

        "Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali'ni Türkiye'de değil yurt dışında oynatmak istiyoruz. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile ilk görüşmeyi yaptık. İngiltere olabilir, Katar olabilir. Ön görüşmeleri yapıyoruz. Türkiye'de oynatırsak, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynatırız."

        "TRANSFERLER İÇİN YAPACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"

        Kulüplerin yaptığı transferler hakkında da konuşan Büyükekşi, "Kulüpler oyuncularla yaptıkları transfer anlaşmalarını Lisans Kurulu'na gönderiyor. Anlaşmalar üzerinden oyuncu ya da başka bir kişi şikayette bulunmazsa, bizim yapacak bir şeyimiz olamaz. Diğer türlü olay polisiyeye girer. Lisans Kurulu'na tüm evraklar geliyor ve burada inceleniyor. Bizim daha başka yapacak bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

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        "YENİ SLOGAN BULUNACAK"

        "Bizim Çocuklar" sloganının değişeceğini söyleyen Büyükekşi, "Bizim Çocuklar mottosunu değiştireceğiz. Yeni bir motto arayışımız var. Ayrıca Milli Takıma yeni bir marş hazırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

        A Milli Takım'ın EURO2020 Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performansın ardından "Bizim Çocuklar" sloganı ortaya çıkmıştı.

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