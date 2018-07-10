Mehmet Ersoy yeni Kültür ve Turizm Bakanı olarak göreve atandı. Cumhurbaşkanlığı sistemi resmen başladı. Beştepe'de düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 12 yeni ismin dikkat çektiği yeni kabinede Mehmet Ersoy Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Peki, Mehmet Ersoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Mehmet Ersoy hakkında merak edilenler...

MEHMET ERSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Ersoy 1968 yılıdna dünyaya geldi. ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibi olan Mehmet Ersoy'un, Murat Ersoy adında bir ikiz kardeşi vardır. Alman Lisesi'nde öğrenim gören Mehmet Ersoy, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra iş hayatına atılarak ETS Tur’u kurdu. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir. Mehmet Ersoy’un eşinin ismi ise Pervin Ersoy’dur. Çiftin bir çocukları bulunmaktadır.

Mehmet Ersoy ikiz kardeşi Murat Ersoy ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Atlasjet ve Voyage Turizm’in idaresini Murat Ersoy aldı. ETS Tur ve Maxxroyal otellerinin yönetimi ise Mehmet Ersoy'a kaldı.