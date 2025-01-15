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        Haberler Gündem Mehmet'in şüpheli ölümünde tanıklar konuşuyor

        Mehmet'in şüpheli ölümünde tanıklar konuşuyor

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de baba Ali Özgün'ün isyanı sürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 21:09 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:09
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        Şüpheli ölümde tanıklar konuşuyor
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        Baba Ali Bey, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye başvurarak oğlu Mehmet’in iki kadın arasında kalıp kumpasa kurban gittiğini dile getirmişti. “Oğlumu öldürdüler, tanıklar konuşsun” diyen Ali Bey’i umutlandıracak haberler bugün peş peşe geldi.

        OLAY GÜNÜ, OLAY YERİNDEKİ TANIK KONUŞTU!

        Civarda suculuk yapan Yasin Bey, Mehmet’in sevgilisi Cansu’nun olay günü panik halinde olduğunu ve krem renginde bir köpeğiyle birlikte gördüğünü söyledi. Cansu Hanım’ın yardım çığlıklarını duyup arabanın içine baktığını ve Mehmet’in cansız bedeniyle karşılaştığını anlattı.

        Didem Arslan Yılmaz, herkesten Cansu, Elvan ve Burak ile ilgili ihbarları beklediklerini söyledi.

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