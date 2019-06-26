A Milli takım oyuncusu olan Mehmet Topal oynadığı oyun ile herkesi kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Futbol dışında hayatı merak konusu olan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kariyeri

MEHMET TOPAL'IN HAYATI

3 Mart 1986 ' da Manisada dünyaya gelen Mehmet Topal Futbola Malatya’da, 11 yaşında başladı. Çim sahanın bile bulunmadığı zor şartlarda yetişti. Malatya Belediyespor’un altyapısında oynarken 2002’de Çanakkale Dardanelspor tarafından beğenilip transfer edildi.

MEHMET TOPAL'IN KARİYERİ

Mehmet Topal şimdiye kadar Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Eric Gerets, Michael Skibbe, Karl-Heinz Feldkamp, Frank Rijkaard, Unai Emery, Aykut Kocaman Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vítor Pereira gibi teknik direktörler ile çalışmıştır.

Malatya Belediyespor’un altyapısında oynarken 2002’de Çanakkale Dardanelspor'a transfer oldu. Çanakkale Dardanelspor'da başarılı futboluyla göz dolduran Mehmet Topal, Galatasaray ve Romen futbolunun efsane oyuncusu ve Galatasaray SK o zamanki teknik direktörü olan Gheorghe Hagi'nin tavsiyesi ile 2006-2007 sezonu başında Çanakkale Dardanelspor'dan, Galatasaray'a 1.000.000 $ karşılığında transfer edildi.

Galatasaray

Galatasaray'ın o dönem teknik direktörü olan Eric Gerets tarafından ilk sezonunda zaman zaman forma şansı verilen Mehmet Topal, kendini gösterme ve geliştirme imkânı yakaladı. Feldkamp’ın göreve geldiği 2007-2008 sezonunda ise bir süre Tobias Linderoth’un yedeği olarak bekledikten sonra, yıldız oyuncunun sakatlanıp sezonu kapatmasıyla birlikte ilk on bire girdi. Gösterdiği performans, Topal’a A millî takımın da kapılarını da açtı. İlk kez Türkiye-İsveç arasında oynanan hazırlık maçında A millî takım formasını giyen Mehmet Topal, Türkiye'nin 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki maçlarında da görev almıştır. Savunmanın göbeğinde de görev yapabilmekte olan Topal, Türkiye'nin Almanya ile oynadığı yarı final maçında Gökhan Zan'ın sakatlığı ve Servet Çetin'in ağrıları nedeniyle oynayamamalarından dolayı Emre Aşık'la birlikte stoper pozisyonunda görev almış ve o pozisyonda da iyi bir performans göstermiştir. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonasındaki performansından dolayı birçok Avrupa Kulübünün transfer listesine girmiştir. 2008'in Temmuz ayında İngiltere Premier League ekiplerinden Everton , Galatasaray'a 9 milyon Euro'luk bir teklif yapsa da sarı kırmızılı ekip bu teklifi reddetmiştir.[2]

Valencia

2009-10 sezonu Mehmet'in Galatasaray'daki son yılı oldu. 12 Mayıs 2010 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada,Mehmet Topal'ın, önümüzdeki sezon Valencia'ya transferinde oyuncunun kendisi ve Valencia kulübü ile her konuda anlaşıldığı belirtildi. Mehmet Topal La Liga' daki ilk golünü Sporting Gijon karşısında kaydetti. 2. golünü ise UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında Stoke City'ye yaklaşık 30 metre mesafeden attı.

Mehmet Topal Fenerbahçe

2012-2013 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Valencia'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme maçında Vasluı'ye karşı çıkmıştır. Ligde ilk maçına Sanica Boru Elağzıspor maçıyla çıkmıştır. Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golünü Gaziantepspor'a karşı kaydetmiştir. Ligdeki ikinci golünü ise Mersin İdman Yurdu'na karşı kaydetmiştir.

2013-14

Yeni sezona Ersun Yanal önderliğinde giren Fenerbahçe,mutlak şampiyonluk parolasıyla başlamıştır.Bu sezonda Raul Meireles ile orta sahada iyi bir ikili oluşturmuşlardır.Bu sezonda ilk golünü Süper Lig'in 17.Haftasında takımının 5-1 kazandığı Kayserispor maçında atmıştır.Fenerbahçe sezon sonunda şampiyonluğa uzanırken,Mehmet Topal'ın bunda çok büyük katkısı olmuştur.Bu şampiyonluk,Mehmet Topal'ın Türkiye'de ikinci Fenerbahçe forması altında ise ilk şampiyonluğudur.

2014-15

Mehmet Topal,2014-15 sezonuna Süper Kupayı kazanarak başladı.Bu Fenerbahçe forması altında kazandığı üçüncü kupa oldu.Yeni sezonda İsmail Kartal hocalığa getirilmiş Mehmet Topal'ın orta alandaki yeri değişmemiştir.Sezon sonunda Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmış,Türkiye Kupasında ise Yarı Final'de Bursaspor'a elenmiştir.

2015-16

Yeni sezonda adı Manchester City ve Atletico Madrid'le anılan Mehmet Topal takımda kalmıştır.Fenerbahçe teknik direktörlüğe Vitor Pereira'yı getirmiştir.Mehmet Topal yeni sezonda Volkan Demirel ve Gökhan Gönül'ün ardından kaptanlığa getirilmiştir.

Oyun tarzı

Sağ ayağını kullanan bir futbolcu olmasına rağmen sol ayağı ile uzaktan vuruşları da çok iyidir. Son olarak Galatasaray'ın Dinamo București ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi grup maçında uzak mesafeden attığı golle her iki ayağınıda çok iyi kullanabildiğini göstermiştir. Uzun bacakları ve top çalma yeteneği nedeniyle “Örümcek” lakabıyla anılıyor.