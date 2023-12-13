Mehmet Uçum'dan futbolda şiddet mesajı: Türkiye başlattığı süreçle dünyaya örnek olur Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Türkiye karşıtları, yeminli düşmanları, sureti haktan görünüp arkadan hançerleyenler bilsin ki Türkiye kendi içinde yaşadığı her sorunda olduğu gibi bunu da objektif ve adil bir şekilde ele alıp çözecektir, bu şerden de bir hayır çıkaracaktır" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Türk futbolunda yaşanan "yumruk" skandalı hakkında, "Batıcı asimilasyonla hem esastan hem de şeklen bozulmuş tipler, “sömürgeci aydın” olmakla övünenler, “içimizdeki irlandalılar” zil takıp oynuyorlar. Türkiye batıya rezil oldu diye davul zurna çalıyorlar. Ama yanılıyorlar Türkiye böyle bir olayla batıya rezil olmaz tam tersine bu olaya bir bütün olarak gösterdiği tepki ve başlattığı süreçlerle batıya da dünyaya da örnek olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum, X'ten yaptığı açıklamada, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmasını değerlendirdi.

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Hakem Halil Umut Meler’e karşı futbol sahasında maç bitiminde grup halinde işlenen suça yönelik

Devlet hızla ve çok güçlü bir tepki gösterdi, hukuksal süreçler başladı, yumruk ve tekme atan kişiler tutuklandı.



Cumhurbaşkanımız olayı yakından takip ediyor, Spor, İçişleri ve… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) December 12, 2023

Uçum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakem Halil Umut Meler’e karşı futbol sahasında maç bitiminde grup halinde işlenen suça yönelik

Devlet hızla ve çok güçlü bir tepki gösterdi, hukuksal süreçler başladı, yumruk ve tekme atan kişiler tutuklandı.

Cumhurbaşkanımız olayı yakından takip ediyor, Spor, İçişleri ve Adalet Bakanlarımız konuyu en önemli gündemlerinden biri yaptı.

TFF, tüm kulüpler, hakem örgütleri, spor medyası, toplumun tüm kesimleri, taraftarlar, siyasi aktörler bu alçakça olayı şiddetle kınadı, TFF başlangıç tedbirlerini vakit geçirmeksizin aldı.

Hal böyle iken, ülkenin ve toplumun neredeyse tamamının bu çirkinliğe, bu şiddete tek vücut gibi tavır aldığı bir ortamda bu olayı kullanmaya ilişkin bayağılıkların, provakasyonların ve en az bu şiddet kadar aşağılık tutumların olduğu da gözden kaçmıyor.

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Türkiye düşmanları bu olayı bahane ederek Türkiye’yi aşağılamak için dört takla atıyor.

Bu olayın Türk futboluna uluslararası mecralarda zarar vermesi için ellerini oğuşturan iç ve dış alçaklar sıraya girmiş durumda.

Bu çirkin olayı bir faili üzerinden siyasete malzeme ederek kendilerince kurnaz muhalefet yapıp övünen bayağı kişiler yağmacı gibi saldırıyor.

Bu konuda cahil oldukları kesin olan hukukçu/avukat kimliğine sahip kimileri kanun hükümlerini cahilce ve alaylı yorumlayarak, yoruma çeşitli siyasi mesajlar katarak yine kendilerince çok “zekice” muhalefet yapmanın tatminini yaşıyor.

Batıcı asimilasyonla hem esastan hem de şeklen bozulmuş tipler, “sömürgeci aydın” olmakla övünenler, “içimizdeki irlandalılar” zil takıp oynuyorlar. Türkiye batıya rezil oldu diye davul zurna çalıyorlar. Ama yanılıyorlar Türkiye böyle bir olayla batıya rezil olmaz tam tersine bu olaya bir bütün olarak gösterdiği tepki ve başlattığı süreçlerle batıya da dünyaya da örnek olur.

Türkiye’de yaşanan bu olaydan daha kötüleri batıda defalarca oldu olmaya da devam ediyor. Futbol maçlarındaki ırkçı saldırganlıklara bakın o bile vehameti gösterir. Buna rağmen kimse batıyı bir bütün ve kategorik olarak suçlu ilan etmedi ve etmiyor. Bunu yapmak da zaten doğru olmaz. Ama konu Türkiye’de bir olay olunca Türkiye’yi bir bütün olarak hedefe koymaya gelince bütün saydığımız, sıraladığımız ve adını anmadığımız alçaklar kuyruk oluyor. Hadi dışarıdaki hainleri, ülke düşmanlarını ve Türkiye nefretinde boğulan dış odakları biliyoruz. Peki içerideki bazı çevrelerin bu alçaklıkları nedir. “Aman ne güzel Türk Futbolu yara aldı, Türkiye zarar gördü” çığırtkanlığı nedir hakikaten.

İnsan, yazıklar olsun demekten kendini alamıyor ama yazıklar olsun demek de hafif kalıyor.

Ama tüm Türkiye karşıtları, yeminli düşmanları, sureti haktan görünüp arkadan hançerleyenler bilsin ki Türkiye kendi içinde yaşadığı her sorunda olduğu gibi bunu da objektif ve adil bir şekilde ele alıp çözecektir, bu şerden de bir hayır çıkaracaktır. Türkiye’ye nerede ve nasıl olursa olsun zarar vermek isteyenlere buradan da yanık küd ekmek bile çıkmayacaktır."