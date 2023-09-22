Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! O görüntüler gündem oldu!
TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Başarılı şef meğer daha önce halen ekranlarda olan Yemekteyiz yarışmasına katılmış.
Her bölümü ayrı olay olan MasterChef sürekli sosyal medyada konuşulurken şimdi de yarışmanın sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya gündeme geldi. Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.
Sert tavırları ve dobra konuşmaları ile yarışmanın en dikkat çeken şefi olan Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' bölümüne katılmış.
Yemekteyiz programının 'Şefler yarışıyor' formatına yarışmacı olarak katılan Yalçınkaya'nın yıllar içerisindeki değişimini görenler gözlerine inanamadı. Şefin o dönemde daha kilolu olduğu dikkatlerden kaçmadı.