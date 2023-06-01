"Doğal olarak yetişmesi gerektiğine kanaat getirdik. Bu kapsamda bir süt anne getirdik. Süt anne hemen yavru keçiyi kabul etti. Şimdi kendi yavrusuymuş gibi yanına yaklaşıyor. Üç aşamada doğaya salacağız. Belli bir süre kendi habitatında beslenecek.