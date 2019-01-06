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Ar-Ge merkezlerinde 40'a yakın mühendisle çalıştıklarını ifade eden Saltık, şöyle konuştu:

"Kendimize danışman olarak hem Almanya'dan hem İngiltere'den konuya çok hakim uzmanların da desteğini aldık. 'Derman' 2 yıllık çalışma neticesinde ortaya çıktı, gururluyuz. İlk prototipimiz. İkinci aracımızın da kabinine başladık, inşallah onu da önümüzdeki aylar içerisinde tamamlayacağız. TSK'nın ihtiyaçlarına cevap vermek, onlara hak ettikleri, operasyonlarda yüzlerini karartmayacak, en zor arazi koşullarında rahatlıkla hizmet verebilecek bir araç. Bu araçta ağırlıklı olarak lojistik destek hizmetleri düşünüldü. Zırhlı araçların, tankların harekat bölgesine taşınması, mühimmat, kumanda merkezleri, hastane ve benzeri donanımın taşınması. Bunların dışında sahada, mayına basmış, yol kenarı bombaları tarafından tahrip görmüş araçların kurtarılması... 'Öyle bir araç yapalım ki bu hizmetleri yapsın ve modüler olsun' dedik."