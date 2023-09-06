2 Şurada Paylaş!









MEKANİK 2: SUİKASTFİLMİ KONUSU

Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.

MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI

Jason Statham

Jessica Alba

Tommy Lee Jones

Michelle Yeoh

Sam Hazeldine