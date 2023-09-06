Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mechanic: Resurrection filmi konusu nedir?
Mekanik 2: Suikast filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Philip Shelby ve Tony Mosher kaleme alırken filmin yönetmenliğini Dennis Gansel üstlenmektedir. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Mekanik 2: Suikast filmi aksiyon, macera türündedir. Peki, "Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mechanic: Resurrection filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte Mekanik 2: Suikast (Mechanic: Resurrection) filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Mekanik 2: Suikast (Mechanic: Resurrection) filmi 6 Eylül Çarşamba günü televizyon izleyicisinin karşısına çıkıyor. İlk filmin devamı niteliğinde olan Mekanik 2: Suikast filmi 2016 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Mekanik 2: Suikast filmi oyuncuları kimler? Mechanic: Resurrection filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte Mekanik 2: Suikast filmi hakkında merak edilen soruların yanıtı...
MEKANİK 2: SUİKASTFİLMİ KONUSU
Arthur Bishop, suikastçilik işini bırakmaya karar vermiştir. Ancak sevgilisi Gina çok güçlü ve tehlikeli bir adam tarafından kaçırılınca, onun hayatını kurtarabilmek için yeniden eski işine dönmek zorunda kalacaktır. Görevi, dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek ve onlara kaza süsü vermektir.
MEKANİK 2 SUİKAST OYUNCULARI
Jason Statham
Jessica Alba
Tommy Lee Jones
Michelle Yeoh
Sam Hazeldine