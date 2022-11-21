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Mekanik filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham başrolünü üstlendiği Mekanik filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Simon West'in oturduğu filmin senaryosunu Lewis John Carlino, Richard Wenk gibi isimler kaleme almaktadır. İşte aksiyon ve gerilim dozunun hiç düşmediği Mekanik filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

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  • Mekanik filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Mekanik ne zaman çekildi, vizyona girdi?

    Vizyona girdiği 2011 yılında izleyiciden tam not almayı başaran Mekanik filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar, "Mekanik filminin konusu ne, oyuncuları kimler?" sorularına yanıt arıyor. Aksiyon ve gerilim türünde çekilen filmin başrolünü Jason Statham ve Ben Foster paylaşmaktadır. İşte Mekanik filmi hakkında tüm merak edilenler...

     
  • Mekanik filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Mekanik ne zaman çekildi, vizyona girdi?

    MEKANİK FİLMİ KONUSU NE?

    Mekanik, olası düşmanlarını yok eden bir yeraltı örgütünün suikastçılarına verdiği bir isimdir. Arthur Bishop, eli çabuk, temiz ve profesyonelce iş çıkaran bir mekaniktir. Öyle ki örgütle arasındaki bir numaralı arabulucu olan menajeri Koca Harry’i dahi ortadan kaldırmaktan çekinmez. Baba yadigarı mesleğini sürdürürken, yalnız olmanın yarattığı psikolojik yükü ise olanca gücüyle sırtlamaya çalışmaktadır. İç çalkantıları ile boğuşurken Harry’nin doyumsuz ve soğukkanlı oğlu Steve ile aralarında ilginç bir ortaklık doğar.

     
  • Mekanik filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Mekanik ne zaman çekildi, vizyona girdi?

    MEKANİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

    Jason Statham (Arthur Bishop)

     

    Ben Foster (Steve McKenna)

     

    Tony Goldwyn (Dean Sanderson)

     

    Donald Sutherland (Harry McKenna)

     

    Jeff Chase (Burke)

     

    John McConnell (Andrew Vaughn)

     

    Mini Anden (Sarah)

     

    Stuart Greer (Ralph)

     

    Christa Campbell (Kelly)

     

    Lance E. Nichols (Henry)

     

    J.D. Evermore (silah kaçakçısı)

     

    David Leitch (Sebastian)

     

    Mark Nutter (Dean'ın koruması)

     

    Lara Grice (Bayan Finch)

     

    Ada Michelle Loridans (Finch'in kızı)

     

    Katarzyna Wolejnio (Maria)

     

    James Logan (Jorge Lara)

     

    Eddie J. Fernandez (Lara'nın koruması)

     

    Joshua Bridgewater (araba hırsızı Raymond)

     

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