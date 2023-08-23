Mekke'de şiddetli yağış ve fırtına: Okullar bir gün tatil edildi Mekke'de etkili olan şiddetli yağış ve fırtına Kabe'de ibadet eden Müslümanlara zor anlar yaşattı. Gök gürültülü sağanak ve fırtına sebebiyle okullar bir gün tatil edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 23.08.2023 - 08:07 Güncelleme: 23.08.2023 - 08:07 facebook

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