Mekke'nin Fethi ne zaman? Bu yıl Mekke'nin Fethi'nin kaçıncı yılı?
Mekke'nin Fethi tarihi ve önemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Müslümanların kesin zaferi ile sonuçlanan Mekke'nin Fethi, dini açıdan en önemli olaylar arasında yer alıyor. Arap Yarımadası'nda İslamiyet'in yayılışını hızlandıran Mekke'nin Fethi'nin hangi tarihe denk geldiği İslam alemi tarafından merak ediliyor. Bu kutlu fetih, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşır. Peki, Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Mekke'nin Fethi'nin bu yıl kaçıncı yılı, Hicri yılbaşı ne zaman? İşte konuya ilişkin merak edilenler…
Mekke'nin Fethi ne zaman sorusu yanıt arıyor. İslamiyet'in ilk ve en önemli savaşlarından bir tanesi olan ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan fetih, 630 yılında gerçekleşmiştir. Bu fetih, Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasındaki yaklaşık sekiz yıl boyunca süren savaşların sonunu getirmiştir. Yılın son gününe girilmesiyle birlikte Hicri takvimde Mekke'nin fethinin ne zaman olduğu, bu tarihin Miladi takvime uyarlanınca ne zamana denk geldiği merak konusu oldu. Peki Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi gün ve nasıl gerçekleşti? Hicri yılbaşı ne zaman? İşte Mekke'nin Fethi tarihi ve önemi ile Hicri yılbaşı tarihi…
MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN OLDU, HANGİ TARİHTE?
Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 (Hicrî: 20 Ramazan 8) tarihinde Peygamber Muhammed komutasındaki Müslüman ordusunun, Mekkeli Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesidir.
Bu fetih, İslam tarihindeki önemli olaylardan biridir. Fetih, Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılışını da hızlandırmıştır.
2025 BU YIL MEKKE'NİN FETHİ'NİN KAÇINCI YILI?
2025 yılında Mekke'nin fethinin üzerinden 1395 yıl geçmiş olacak. Mekke'nin fethi 11 Ocak 630 tarihinde Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi fethetmesi ile oldu.
Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.
MEKKE'NİN FETHİ NEDENLERİ
Bir süre önce Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında Hudeybiye Antlaşması yapılmıştı. Mekkeli Kureyşlilerin müttefiki olan Benî Bekir kabilesi, bu antlaşmaya aykırı bir biçimde, Müslümanların himâyesindeki Benî Huzaa kabilesine saldırdı.
İslam peygamberi Muhammed, Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Benî Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi hâlde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve savaşa hazırlanacaklarını haber verdiler.
MEKKE'NİN FETHİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. Muhammed'in ordusunun 3 tane kolu herhangi bir direnişle karşılaşmazken; Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.
Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar ile birlikte Kâbe'yi tavaf etti.
MEKKE NASIL FETHEDİLDİ, ÖNEMİ NEDİR?
Hz. Muhammed Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler. Mekkeliler daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı MüslümanHz. Muhammed, Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:
"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.
"Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.
Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.ları bir barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.