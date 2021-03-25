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HaberlerGündem3. SayfaMELEK'E DESTEK! Son dakika: Şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü! İş insanlarından destek!
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Şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü! İş insanlarından destek!

Antalya’da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek’i (36) av tüfeğiyle vurarak öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek (31),kendisine tahliye olduğunda işinin hazır olduğunu ileten iş adamlarına, tutuklu bulunduğu ceza evinden avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi. İpek, “İnsanlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız” dedi

MELEK'E DESTEK! Son dakika: Şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü! İş insanlarından destek!
Şiddet uygulayan kocasını öldürmüştü! İş insanlarından destek!
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İHA

Antalya'da, 8 Ocak sabahı saat 08.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek’le gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti.

KOCASINI AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre Ramazan İpek’in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÖLEN KOCASI TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DURUŞMASI 2 NİSAN'DA OLACAK

Gözaltına alınmasının ardından ifadesi alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen Melek İpek tutuklanarak Döşemealtı L Tipi cezaevine gönderilirken olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları Melek İpek'in anne ve babasına teslim edildi. Son olarak 15 Mart günü hakim karşısına ilk kez çıkan Melek İpek’in tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşma tarihini 2 Nisan tarihine erteledi.

"İNSANLIĞINIZ KARŞISINDA EĞİLİYORUM"

Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran önceki gün Döşemealtı L Tipi Cezaevine giderek, müvekkilinin son durumu hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin detayları da paylaşan Onaran, Antalyalı iş adamlarının, Melek İpek’in tahliyesi gerçekleştiğinde iş ve aşının hazır olduğu yönündeki mesajlarını ilettiğini ifade etti. Onaran, İpek’in ise bu desteğe karşın, ‘İnsanlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız’ mesajıyla karşılık verdiğini aktardı.

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