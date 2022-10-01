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Melek Mosso annesiyle sahnede

Melek Mosso, annesi Hatice Mosso ile birlikte konserinde sahnede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı

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  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz günlerde sahnede saçlarını keserek, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesine tepki gösteren Melek Mosso, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    ANNESİYLE SAHNEDE

    Mosso, annesi Hatice Mosso ile konserinde sahnede birbirlerine sarılırken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Şarkıcı, paylaşımına şu ifadeleri not düştü:

    Harbiye vol 1... Yalan söyleyemem. Öyle aylarca prova falan yapmadık, ne olduysa geçtiğimiz iki hafta içinde oldu. Aramızda Harbiye’de çok kere çalışmış bir sürü kişi vardı belki ama benim için ilkti. Bütün ekibim kendileri için de ilkmiş gibi davrandı. Hepsine teşekkürü borç bilirim. Kalplerimiz aynı ritimde attı, aynı anda titredi bam telimiz... 33 şarkıyla yüreklere pasta cila… Annemle düet, kardeşimin sahneyi basması, babacığıma saygı, tüm aile de oradaydı yani... Ha, sonra size hediye olarak yaptırdığım anahtarlıklar ve minik mektup var... Sahnede bahsetmeyi unuttum heyecandan. Paylaşan olursa beni tag'lesin (etiket) göreyim, olur mu? Şimdi diyeceksiniz; saçlarını kestin... Evet, özgürlüğü için mücadele eden tüm İranlı dostlarıma cesaret olabilmek için yaptım. Sanırım iş benim gitmesini istediğim yere ulaştı. Bütün İran’lı kız kardeşlerimin mesajlarını yüreğimde hissediyorum. Kıssadan hisse; çok mutluyum. Gayeme ulaştım ve bu daha başlangıç dostlar. Mosso’nuz için yepyeni bir devrin başlangıcı! Sizinle bu yolculuğu sürdürmekten onur duyuyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.

    Fotoğraflar: İHA, Instagram
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Melek Mosso ile annesi Hatice Mosso
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimlerin sürekli ekranlarda görüyorsunuz. Peki onların bugünlere gelmesinde büyük emeği olan annelerini hiç gördünüz mü?
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Ajda Pekkan ile annesi Nevin Pekkan
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Tarkan ile annesi Neşe Tevetoğlu
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Demet Şener ile annesi Naime Şener
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Ebru Cündübeyoğlu ile annesi Hülya Cündübeyoğlu
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Fahriye Evcen ve annesi Hatime Evcen
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Hadise ile annesi Gülnihal Açıkgöz
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Neslihan Atagül ve annesi Perihan Çıtlak
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Uraz Kaygılaroğlu ile annesi Gamze Yücer
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Amine Gülşe ve annesi Gülter Gülşe
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Demet Özdemir ve annesi Ayşen Şener
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Aras Bulut İynemli ile annesi
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Şilan Makal ile annesi
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Merve Dizdar ile annesi Yıldız Dizdar
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Mabel Matiz ile annesi Maya Karaca
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Naz Çağla Irmak ile annesi Hülya Gülşen
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Ahmet Kural ve annesi Sema Kural
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Boğaç Aksoy ile annesi Güliz İncekara
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Şevval Şahin ile annesi
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Şarkıcı Zara ve annesi Hatice Yılmaz
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Aslı Bekiroğlu ve annesi Süheyla Bekiroğlu
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Edis ve annesi Sevil Görgülü
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Zeynep Sever Demirel ve annesi Mefaret Demirkaya 
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Dilan Çiçek Deniz ve annesi Hale Temizyürek
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Aslıhan Karalar ve annesi Nuray Karalar
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Elçin Sangu ile annesi Müyesser Ses
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Can Yaman ve annesi Güldem Yaman
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Merve Boluğur ve annesi Nehra Boluğur
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Öykü Çelik ile annesi
  • Melek Mosso annesi Hatice Mosso ile sahnede - Magazin haberleri

    Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit

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