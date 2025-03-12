Melek Mosso, Bali'de hastanelik oldu

Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç ve ailesiyle tatil yapmak için soluğu Sri Lanka'da aldı.

Tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Melek Mosso, oradan da Endonezya'nın turizm bölgelerinden Bali Adası'na geçti.

REKLAM

Eşi ve ailesiyle adeta doğa terapisi yapan şarkıcı, ancak son paylaşımıyla sevenlerini endişelendirdi.

Bali'de hastanelik olan Melek Melek Mosso, vücudunun alerji olduğunu ifade edip; "Alerjiden çektiğimi hiçbir şeyden çekmiyorum" diyerek kollarının ve bacaklarının halini gösterdi.

Hastaneye giden Melek Mosso, geçirdiği alerjik reaksiyonun yanında Bali'deki sulardan dolayı kapılan 'Bali Belly' hastalığına yakalandığını duyurdu.

"MİDEM 5 AYLIK HAMİLE GİBİ ÖDEMLİ"

Ardından yayımladığı bir video ile sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Melek Mosso; "Aslında alerjiyi kolay atlattım. Serum yaptılar ve hemen söndü ama burada Bali Belly hastalığına yakalandım. Sudan ve buzdan bulaşıyormuş... Bakteriyel bir şey sanıyorum. İki günden beri vücudumda artık su kalmadı. Artık inanılmaz durumdayım ama karnım ve midem 5 aylık hamile gibi ödemli. Neyse onu da atlattım. İlaçlarımı kullanıyorum. İyileşeceğim ve Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Bali Belly; karın ağrısı, ishal, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan bir sindirim rahatsızlığı.