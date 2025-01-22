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        Haberler Kültür-Sanat Melek Zeynep Bulut'a, Duo eseriyle Paris'te ödül

        Melek Zeynep Bulut'a, Duo eseriyle Paris'te ödül

        Sanatçı Melek Zeynep Bulut'un Duo adlı eseri, Excellence in Art and Design Curation kategorisinde Fransa'da ödüle değer görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:37 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:38
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        Melek Zeynep Bulut'a, Duo eseriyle Paris'te ödül
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        Paris'te düzenlenen Createurs Design Awards ödül töreninde, 14 kategoride kazananlar açıklandı.

        Törende, Sanat ve Tasarım Kürasyonunda Mükemmelliyet ödülü Melek Zeynep Bulut'a takdim edildi.

        "Andree Putman Yaşam Boyu Başarı Ödülü" mimar Norman Foster'ın, "Le Prix Charlotte Perriand Ödülü" minimalist ve şiirsel yaklaşımıyla tanınan ünlü Japon mimarlık ikilisi SANAA'dan Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa'ın oldu.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bulut, "Paris'te 'Excellence in Art and Design Curation' kategorisinde ödüllendirildik. Dünyaya iyi bir fikir vermek, bilince, bilgiye olan heyecanı artırmak ve bilgiyi muhakeme edebilmenin kendi bir ödüldür ve buna samimiyetle gönül veren herkes kazanan. Bu değerli topluluğa, evrensel birlikteliğe içten sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

        Createurs Design Awards, Melek Zeynep Bulut'un dördüncü uluslararası ödülü oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Melek Zeynep Bulut
        #Duo
        #Paris
        #Excellence in Art and Design Curation
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