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        Haberler Spor Transfer Melih Bostan, Konyaspor'da! - Futbol Haberleri

        Melih Bostan, Konyaspor'da!

        Konyaspor, Fenerbahçe'den Melih Bostan'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 18:00 Güncelleme: 01.08.2024 - 18:00
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        Melih Bostan, Konyaspor'da!
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        Konyaspor, Umut Nayir'in ardından Fenerbahçe'den bir transfer daha yaptı.

        Yeşil beyazlı takım, sarı lacivertli takımdan Melih Bostan'ı da kadrosuna kattığını duyurdu.

        20 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Konyaspor, Fenerbahçe'ye transfer için 100 bin euro bonservis ödeyecek.

        Öte yandan Fenerbahçe, Melih Bostan'ın geri alma opsiyonuyla birlikte Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.

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