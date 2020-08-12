Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Manchester City maçının ardından kullandığı cinsiyetçi ifadelerle tepki çeken spiker Melih Şendil ile yollarını ayırdı.

ZIRVALAMIŞTI!

Şendil, maçın ardından yayınlanan programda Real Madrid'in giydiği pembe renkteki formalar üzerine kadınları ötekileştirip "Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki, kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu. Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım ama... Topa tutabilirler ama önemli değil. Alışığız" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Şendil, programın diğer yorumcusu İlker Yağcıoğlu'na "Başkan olsam pembe renkte forma yaptırmam" dedikten sonra kahkahalara boğulmuştu.

TFF VE KULÜPLERDEN SERT TEPKİ

Melih Şendil'in skandal sözlerinin ardından başta kendi kurumu beIN Sports olmak üzere; Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve pek çok kişi ile kuruluş kınama mesajı yayımlamıştı.