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        Haberler Spor Voleybol Meliha Diken: Bizim için en zorlu haftaya geldik - Voleybol Haberleri

        Meliha Diken: Bizim için en zorlu haftaya geldik

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Meliha Diken, Hollanda'nın ev sahipliğinde başlayacak 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta maçları öncesi konuştu. Apeldoorn kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Meliha Diken, "Çin'de ilk hafta VNL'e harika bir başlangıç yaptık. Şimdi bizim için en zorlu haftaya geldiğimizi düşünüyorum. Burada birbirinden güçlü, harika rakipler var. Takım olarak nerede olduğumuzu görmek için çok heyecanlıyız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 19:42 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:42
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        "Bizim için en zorlu haftaya geldik"
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        9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn şehrinin ev sahipliği yapacağı 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 3. hafta müsabakalarının basın toplantısı yapıldı.

        Düzenlenen basın toplantısına ev sahibi Hollanda'nın takım kaptanı ve başantrenörü, Apeldoorn etabında mücadele edecek takımların sporcuları ve A Milli Kadın Voleybol Takımının üçüncü haftada kaptanlığı yapacak Meliha Diken katıldı.

        "ÇOK HEYECANLIYIZ"

        Meliha Diken basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çin'de ilk hafta VNL'e harika bir başlangıç yaptık. Birçok farklı oyuncuyla rotasyon yapma fırsatı bulduk. Yeni genç oyuncularımız var. Bu yüzden onlar için harika bir deneyim oldu. Ayrıca tüm maçları kazanmamız bizim de içinde harika oldu. Şimdi bizim için en zorlu haftaya geldiğimizi düşünüyorum. Burada birbirinden güçlü, harika rakipler var. Takım olarak nerede olduğumuzu görmek için çok heyecanlıyız. 2020 Olimpiyat Elemeleri'nde burada çok güzel hatıralarımız var. Yeniden burada olduğumuz için çok heyecanlıyız. Geçmişte burada oynadığımız zaman salonda çok fazla sayıda Türk bayrağı vardı, onların desteklerine minnettarız. Bize çok büyük destek, güç veriyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3.haftasında 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde Hollanda'da sahne alacak.

        Milliler Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde oynanacak üçüncü hafta müsabakalarında Hollanda, Çekya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

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