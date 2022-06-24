Meliha İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Meliha isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MELİHA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Meliha ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Meliha adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Meliha isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

MELİHA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Meliha ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Kraliçe melek. Gündoğusundan esen hafif rüzgar. Sevimli, güzel, şirin.

MELİHA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Meliha ismi Kur'an-ı Kerim'de yer geçmemektedir ve Meliha ismini koymak caizdir.

MELİHA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Meliha ismini kullanan 61.399 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Meliha ismini kullanan 9.461 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Meliha ismini kullanan 4.811 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Meliha ismini kullanan 2.923 kişi bulunmaktadır.

MELİHA ADININ ÖZELLİKLERİ

Meliha adına sahip olan kişiler, enerjisi yüksel olur. İyi bir gözlem yetenekleri olur ve eğlenmeyi severler. Bir şeyler yolunda gitmediğinde panik olmak yerine, geri çekilip sakince düşünürler. Bu, onları dışarıdan gözlemleyenlere zayıf karakterde biri gibi gözüktürür; ancak onlar her şeyi yoluna koymaya zaman ayırmayı tercih ederler. Maddi yönden de başarılı olurlar. İşini severek yaparlar ve iş yaşantısında arkadaşlık bağları kuvvetlidir.