Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Melihat Gülses kaç yaşında? Melihat Gülses kimdir ve nereli? İşte şarkıları

Melihat Gülses kimdir? Sorusu İbo Show konuklarından biri olması nedeniyle gündemde. Melihat Gülses Klâsik Türk müziği yorumcusudur. 2002 yılında çıkan İncesaz adlı müzik topluluğuna ait İki/Eylül Şarkıları albümünün solistliğini yapmıştır. Peki, Melihat Gülses kaç yaşında? Melihat Gülses kimdir ve nereli? İşte şarkıları

Melihat Gülses kaç yaşında? Melihat Gülses kimdir ve nereli? İşte şarkıları

Ünlü sanatçı Melihat Gülses, bu akşam İbo Show programına konuk oluyor. Melihat Gülses kimdir, kaç yaşındadır? Melihat Gülses aslen nereli, eşi kimdir? gibi soruların yanıtları tüm izleyenler tarafından araştırılıyor. İşte hakkında tüm merak edilenler..

MELİHAT GÜLSES KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Melihat Gülses 1 Ekim 1958 yılında Akşehir, Konya'da dünyaya gelmiştir. 1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur.

Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbuldan Atinaya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik'e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna'ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imzasını atmıştır.

2012'de Pertevniyal Lisesi'nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü'nün sahibi olmuştur.

Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.

MELİHAT GÜLSES EŞİ KİMDİR?

Melihat Gülses, Necip Gülses ile evlidir. Necip Gülses; İstanbul Radyosu'nda tanbur sanatçılığı yapmaktadır. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Melihat Gülses'in kızının adı Neva; oğlunun adı ise Alihan'dır.

MELİHAT GÜLSES ALBÜMLERİ

2014 - Senden Uzakta

2012 - Tuna'ya Hasret

2007 - Beyaz Köpükler

2005 - Narçiçeğim 2

2005 - Narçiçeğim

2004 - Hüznün Hikayesi

2002 İki/Eylül Şarkıları

2000 - İstanbul'dan Atina'ya Türküler

1996 - Tatyos Efendi

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sümer Ezgü kimdir? Sümer Ezgü nereli ve kaç yaşında? Sümer Ezgü eşi kimdir, kaç evlilik yaptı?
BİYOGRAFİSümer Ezgü kimdir?
Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer biyografisi
BİYOGRAFİSami Özer kimdir?
Orhan Hakalmaz kimdir? Orhan Haklamaz kaç yaşında, nereli? Orhan Hakalmaz hayatı ve çocukları
BİYOGRAFİOrhan Hakalmaz kimdir?
Hakan Mengüç kimdir? Hakan Mengüç kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİHakan Mengüç kimdir?
Kırmızı Oda Recai kimdir, kim oynuyor? Kırmızı Oda Recai Gökhan Yıkılkan kimdir, kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİKırmızı Oda Recai kimdir, kim oynuyor?
Güner Ümit kimdir? Seslendirme ve dublaj sanatçısı Güner Ümit kaç yaşında?
BİYOGRAFİGüner Ümit kimdir?
Fenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kimdir? Erol Bulut nereli, çalıştırdığı takımlar neler?
BİYOGRAFİFenerbahçe eski teknik direktörü Erol Bulut kimdir?
Nevra Serezli kimdir? Nevra Serezli kaç doğumlu, kaç yaşında? Nevra Serezli hakkında merak edilenler
BİYOGRAFİNevra Serezli kimdir?
Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti kaç yaşında?
BİYOGRAFİLuran Ahmeti kimdir?
Alev Alatlı kimdir? Alev Alatlı kaç yaşında?
BİYOGRAFİAlev Alatlı kimdir?