Ünlü sanatçı Melihat Gülses, bu akşam İbo Show programına konuk oluyor. Melihat Gülses kimdir, kaç yaşındadır? Melihat Gülses aslen nereli, eşi kimdir? gibi soruların yanıtları tüm izleyenler tarafından araştırılıyor. İşte hakkında tüm merak edilenler..

MELİHAT GÜLSES KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Melihat Gülses 1 Ekim 1958 yılında Akşehir, Konya'da dünyaya gelmiştir. 1981 senesinde TRT İstanbul Radyosu ile müzik hayatına adım atmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunudur.

Hüznün Hikayeleri, Musikişinas Tüccarlarımız, İbrahim Bodur Güftelerinden Şarkılar, Narçiçeğim, İstanbuldan Atinaya Türküler, Beyaz Köpükler, Klasik Dönem Türk Müziği, Selanik'e Ağıt, Senden Uzakta, Sensiz, Tuna'ya Hasret, Türk Müziğinde Neoklasik Dönem, Eşber Yağmurdereli Şarkıları, Şiaf Meltemi gibi albümlere imzasını atmıştır.

2012'de Pertevniyal Lisesi'nde 2011 Yılın en iyi Türk Müziği sanatçısı ödülü, yine aynı sene 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2011 yılı Türk Müziği Sanat Ödülü'nün sahibi olmuştur.

Günümüzde televizyon programları yapmakta, yurtdışı ve yurtiçi konserlerde solist olarak sahne almakta aynı zamanda TRT İstanbul Radyosunda besteleri seslendirmektedir.

MELİHAT GÜLSES EŞİ KİMDİR?

Melihat Gülses, Necip Gülses ile evlidir. Necip Gülses; İstanbul Radyosu'nda tanbur sanatçılığı yapmaktadır. Çiftin bir kızı ve bir oğlu vardır. Melihat Gülses'in kızının adı Neva; oğlunun adı ise Alihan'dır.

MELİHAT GÜLSES ALBÜMLERİ

2014 - Senden Uzakta

2012 - Tuna'ya Hasret

2007 - Beyaz Köpükler

2005 - Narçiçeğim 2

2005 - Narçiçeğim

2004 - Hüznün Hikayesi

2002 İki/Eylül Şarkıları

2000 - İstanbul'dan Atina'ya Türküler

1996 - Tatyos Efendi