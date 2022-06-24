Melik İsminin Anlamı 0:00 / 0:00

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Melik isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

MELİK İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Melik ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Melik adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Melik isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

MELİK İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Melik ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Hükümdar, pâdişah, hâkan. “Mülkün gerçek sâhibi ve kâinâtın mutlak hükümdârı” anlamında esmâ-i hüsnâdan (Allah’ın en güzel isimlerinden)dır.

MELİK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Melik ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Melik ismini koymak caizdir.

MELİK İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Melik ismini kullanan 6.571 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Melik ismini kullanan 1.215 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Melik ismini kullanan 279 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Melik ismini kullanan 266 kişi bulunmaktadır.

MELİK ADININ ÖZELLİKLERİ

Melik ismine sahip olan insanlar girdikleri ortama pozitif enerji yayarlar ve herkes tarafından sevilirler. Sorumluluk sahibi ve güvenilir bir karakterleri vardır. Espri yetenekleri yüksektir. Hayvansever ve yardımsever olurlar. Güzel ve temiz giyinmek onlar için önemlidir. Kariyerlerinde yoğun tempoda çalışırlar; fakat kısa sürede yükselişe geçerler. Partnerlerinde az biraz da olsa kendilerini aralar, uyumlu bir çift olmak onlar için oldukça önemlidir.