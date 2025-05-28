Melike Şahin'den doğal poz
Son dönemin popüler şarkıcılarından Melike Şahin, makyajsız fotoğrafını yayımladı
Giriş: 28.05.2025 - 09:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:42
Melike Şahin, geçtiğimiz hafta Viyana ve Zürih'te sahne almıştı.
Şahin, bu iki seyahatinde çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü şarkıcı fotoğraflarından birinde makyajsız ve doğal haline yer verdi.
REKLAM
Şahin'in fotoğraflarını; Sinem Kobal, Hazal Kaya ve Uraz Kaygılaroğlu da beğendi.
Melike Şahin, 2023'te Sedat Arpalık ile evlenmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ