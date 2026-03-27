Melikgazi'de hafriyat ve moloz atığına ceza uyarısı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rast gele çevreye dökülen kaçak hafriyat ve moloz artıkları için sıkı denetim başlatan Melikgazi Belediyesi, yasal olarak belirlenen yerler dışına kaçak hafriyat döken kişi ve işyerleri için cezai yaptırımlar uygulandığını hatırlattı.

Melikgazi'de oluşan çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin rutin çalışmalarına hız verdiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizin daha yaşanabilir, çevremizin daha sağlıklı, temiz olması için canla başla çalışıyor, emek sarf ediyoruz. Belediye ekiplerimizce yapılan rutin kontrollerde yol kenarlarına, boş arazilere rast gele kaçak hafriyat dökümü yapıldığını tespit ediyoruz. Gelişi güzel dökülen molozlar çevremize zarar veriyor ve çok kötü görünüyor. Bazı kişiler çevre kirliliği oluşturacak çöp ve hafriyatlarını ilçemizin herhangi bir yerine bırakıp kaçıyor" dedi.

Çevreyi kirletmenin, çevre kanununa göre ağır cezaları olduğunu hatırlatan Başkan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemizin genelindeki bazı noktalarda belirlediği yasal döküm sahası dışındaki noktaya kaçak hafriyat döktüğü belirlenenlere cezai işlem yapılıyor. 5326 Kabahatler Kanunu ve belediye kuralları yönetmeliğine göre cezai işlem uygulanıyor. Belediyemizin belli bölgelerde yer alan güvenlik kameraları kaçak döküm yapan kişileri tespit ediyor. Kabahatler Kanunu'na göre zabıtalarımız hafriyatı döken özel kişilere 3 bin 705 TL'den 115 bin 021 TL'ye kadar, tüzel kişilere ise 3 bin 705 TL'den 191 bin 867 TL'ye kadar para cezası yazabilir.

Ayrıca çevre kirliliğine sebebiyet veren hafriyat ve moloz atıkları, atıkların sahipleri tarafından toplatılmaktadır. Hafriyat ve molozlar belediyemiz marifetiyle kaldırılması halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezasına çarptırılır ve ayrıca dökülen hafriyat ve molozların kaldırılması için yapılan masrafların yüzde 20 fazlası hafriyat sahibinden tahsil edilir.

Denetimlerimiz artacak ve çevre kirliliğine neden olanlara asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü temiz bir çevre hepimizin geleceğimiz için çok önemli. Bu konuda söz konusu ilgililerin mağduriyet yaşamamaları için kurallara uyması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın ilçemizin düzeni, çevre sağlığı ve temizliğini ilgilendiren bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini hatırlatıyoruz. Çevreye zarar verenleri 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımıza fotoğraf ve konum belirterek ihbar edilebilir veya 252 1333 nolu çağrı merkezimize şikâyetlerinizi iletebilirsiniz."