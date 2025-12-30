Habertürk
        Haberler Spor Basketbol TKBL Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 70-95 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 70-95 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 19:34 Güncelleme: 30.12.2025 - 19:44
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 95-70 yendi.

        Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

        Hakemler: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Johannes 7, Kuier 15

        1. Periyot: 20-27

        Devre: 40-56

        3. Periyot: 55-76

