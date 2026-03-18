Melis Sezen'in setten ilk kareleri

Çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. 'Delikanlı' dizisinin 'Hazan' karakteri ise şimdiden merak uyandırıyor.

Hazan, güzelliğinin ardında kendi hayalleri ve hayatın ağır yükleriyle mücadele eden genç bir kadındır. Mahallesinin dar sınırlarını aşmayı hayal ederken, annesinin baskısı ve çevresindeki zorluklar onu sıkıştırır. Kalbinde taşıdığı Yusuf'a karşı derin bir sevgi beslese de, hayatın gerçekleri ve kendi çaresizliği, onu beklenmedik seçimler yapmaya iter. Ve Yusuf'un geri dönüşü, Hazan'ın bastırdığı duygularla ve geçmişin gölgeleriyle yeniden yüzleşmesine neden olur.

REKLAM

Başarılı oyuncu Melis Sezen, Hazan için geçireceği değişimle de dikkat çekecek. Setten paylaşılan ilk kareleri şimdiden büyük beğeni topladı.

Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan'la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

