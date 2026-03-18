        Haberler Televizyon Melis Sezen'in setten ilk kareleri - Magazin haberleri

        'Delikanlı'nın 'Hazan'ı Melis Sezen'in setten ilk kareleri

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı'da 'Hazan' karakterini canlandıracak Melis Sezen'in setten ilk kareleri paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 18:46 Güncelleme:
        Melis Sezen'in setten ilk kareleri

        Çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. 'Delikanlı' dizisinin 'Hazan' karakteri ise şimdiden merak uyandırıyor.

        Hazan, güzelliğinin ardında kendi hayalleri ve hayatın ağır yükleriyle mücadele eden genç bir kadındır. Mahallesinin dar sınırlarını aşmayı hayal ederken, annesinin baskısı ve çevresindeki zorluklar onu sıkıştırır. Kalbinde taşıdığı Yusuf'a karşı derin bir sevgi beslese de, hayatın gerçekleri ve kendi çaresizliği, onu beklenmedik seçimler yapmaya iter. Ve Yusuf'un geri dönüşü, Hazan'ın bastırdığı duygularla ve geçmişin gölgeleriyle yeniden yüzleşmesine neden olur.

        Başarılı oyuncu Melis Sezen, Hazan için geçireceği değişimle de dikkat çekecek. Setten paylaşılan ilk kareleri şimdiden büyük beğeni topladı.

        Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda başrolleri Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş paylaşıyor.

        İstanbul'un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan'la mütevazı bir hayatın hayalini kurarken, kader onu yeraltı dünyasının, güç oyunlarının ve sınıf çatışmasının ortasına sürükler. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıktığında artık hiçbir şey eskisi gibi değildir; geçmişin yaraları ve saklanan sırlar onu hem kalbinin hem de intikamının peşinden gitmeye zorlayacaktır.

        Dikkat çeken hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 'Delikanlı' yakında SHOW TV'de!

        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        "Liverpool baskı altında!"
        "Liverpool baskı altında!"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?