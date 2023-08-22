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        Haberler Magazin Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşk turu - Magazin haberleri

        Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşk turu

        Futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yazıcı'dan sonra Melisa Aslı Pamuk da aşkını ilan etti. Çift, Paris sokaklarında el ele poz verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 09:17
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        Melisa Aslı Pamuk'un, Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

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        Yusuf Yazıcı, 7 Ağustos'ta paylaştığı bu fotoğrafla aşk dedikoduları doğrulamıştı.

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        Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan çiftten Melisa Aslı Pamuk da birlikteliğini ilan etti.

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        Paris sokaklarında el ele aşk turu yapan ikili fotoğraflarını sosyal medya sayfasına taşıyarak 'kalp' emojisi koydu.

        #Melisa Aslı Pamuk
        #Yusuf Yazıcı
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