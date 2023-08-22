Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın aşk turu
Futbolcu Yusuf Yazıcı ile oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yazıcı'dan sonra Melisa Aslı Pamuk da aşkını ilan etti. Çift, Paris sokaklarında el ele poz verdi
Giriş: 22.08.2023 - 09:17
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Melisa Aslı Pamuk'un, Fransa'nın Lille takımında forma giyen futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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Yusuf Yazıcı, 7 Ağustos'ta paylaştığı bu fotoğrafla aşk dedikoduları doğrulamıştı.
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Yaklaşık iki aydır aşk yaşayan çiftten Melisa Aslı Pamuk da birlikteliğini ilan etti.