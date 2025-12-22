Habertürk
        Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi

        Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, saç ve kan örneği verdikten sonra serbest bırakıldı

        Giriş: 22.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:40
        Saç ve kan örneği verdi
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18 Aralık'taki uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamıştı. Döngel, yurt dışından döndü. Ünlü oyuncu, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Melisa Döngel, sosyal medya hesabından ise şu açıklamayı yaptı: Son günlerde hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Basında hâlâ yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım. Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 Aralık'ta ünlü isimlerin evlerine sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapılmıştı. Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümmine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı.

        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar Haberi Görüntüle

        İstanbul il Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan dört isim sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na (ADT) sevk edildi. 4 isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney ise adreslerinde bulunamamıştı.

        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı Haberi Görüntüle

        Yusuf Güney bugün gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

