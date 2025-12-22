Melisa Döngel saç ve kan örneği verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18 Aralık'taki uyuşturucu soruşturması kapsamında Melisa Döngel, yurt dışında olduğu için adresinde bulunamamıştı. Döngel, yurt dışından döndü. Ünlü oyuncu, Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Melisa Döngel, sosyal medya hesabından ise şu açıklamayı yaptı: Son günlerde hakkımda çıkan haberler üzerine bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Basında hâlâ yurt dışında olduğum ve bana ulaşılamadığını yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gelişmeleri öğrenir öğrenmez, herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına aynı gün saat 14.00 uçağıyla Türkiye'ye dönüş yaptım ve 18.15'te İstanbul'a indim. İlgili birimlere bizzat başvurarak ifademi verdim. Süreç, hukuka uygun şekilde tamamlanmış; ifademin ardından serbest bırakılmış bulunmaktayım. Görevlerini son derece nazik, profesyonel ve hassasiyetle yerine getiren tüm yetkililere ve siz sevenlerime; anlayışlı tutum ve davranışlarınız için teşekkür ederim.