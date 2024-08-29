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        Haberler Magazin Melisa Şenolsun'un havuz keyfi - Magazin haberleri

        Melisa Şenolsun'un havuz keyfi

        Oyuncu Melisa Şenolsun, havuzda bikinisiyle verdiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:25
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        27 yaşındaki Melisa Şenolsun, tatil sezonunun son günlerinde havuz başında keyifli anlar yaşadı.

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        Melisa Şenolsun, o fotoğrafları, 1.1 milyon takipçili sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Melisa Şenolsun
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