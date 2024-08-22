Melisa Sözen'den 'ajan' açıklaması: İftiraları kabul etmiyorum
2016 Fransız yapımı 'Le Bureau des Légendes' adlı dizide canlandırdığı karakter nedeniyle eleştirilen Melisa Sözen, internet zorbalığına mazur kaldığını ifade ederek sitem etti; "İftiraları elbette kabul etmiyorum"
Melisa Sözen, 14 Aralık 2016'da yayımlanan Fransız yapımı 'Le Bureau des Légendes' adlı dizide Suriye’de IŞİD'e karşı savaşan YPG'lilerin arasına sızan 'Esrin' isminde bir ajanı canlandırmıştı.
Yıllar önce canlandırdığı karakterin "Dizide YPG'liyi canlandırdı" şeklinde hedef gösterilmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesaj ile sitem etti.
"İFTİRALARI KABUL ETMİYORUM"
Melisa Sözen, kendisine yönelik yapılan eleştirileri 'zorbalık' diye tanımladı.
39 yaşındaki oyuncunun açıklaması ise şöyle;
"En anlaşılır haliyle:
1- Söz konusu dizi gizli saklı bir iş değil. 2015 çıkışlı Fransa’nın en ünlü polisiye dizisi.
2- Dizinin benim oynadığım sezonu 2017 yılında yayınlandı. DEAŞ’la (IŞİD) savaşan çift taraflı bir ajanı canlandırdım.
3- Dizide herhangi bir terör örgütünün övgüsü yok. Olsaydı, geçen yedi yıl içinde zaten çoktan duymuş olurdunuz.
Hayat tecrübesi az olanların bu zorbalıkla baş etmesi imkansız. Ben 25 yıldır oyunculuk yapıyorum. Kötü niyetli eleştiri, haksızlığa uğramak, hakaret, yalan haberler benim ne yazık ki büyürken alışık olmak zorunda kaldığım şeyler. Dolayısıyla bu internet zorbalığıyla derim kalınlaşmış bir dönemimde karşılaştım. Hakkımda atılan iftiraları elbette kabul etmiyorum.
Ama yaşı küçük ve hayat tecrübesi az yahut duygusal olarak hassas bir dönemde olan insanların bu zorbalıkla baş etmesi neredeyse imkansız. Yukarıdaki üç madde çok yeterli olduğu halde bu satırları da zaten bununla başa çıkması güç insanlar için ekliyorum."
"BUNUN BİR PARÇASI OLMAYIN"
"Ne yazık ki bilginin doğruluğunu ve nereden geldiğini dahi düşünmeden, kontrol etmeden inanmak çağımızın kara deliklerinden biri. Linç kültürü de öyle.
Bunun bir parçası olmayın, kendinizin ve etrafınızdaki insanların internet zorbalığı ile duygusal şiddet yaşamasına izin vermeyin. Ben vermeyeceğim.
Kendi aklımızı, kendi bilgilerimizi kullanmayı, araştırmayı, doğru kaynakları kullanmayı ve önce bir durup düşünerek hareket etmeyi öğrenmemiz gerek. Bu tuhaf olaydan hep birlikte çıkaracağımız ders varsa bu olsun."
Fotoğraflar: Instagram, İHA