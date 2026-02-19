Melisa Sözen 'Roya'yla Berlin'de

Rol aldığı dizi ve filmlerle Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Melisa Sözen’in başrolünü üstlendiği, İran sinemasının önemli yönetmenlerinden Mahnaz Mohammadi imzalı Roya filmi, dünya prömiyerini 76. Berlin Film Festivali’nin Panorama bölümünde yaptı.

Mohammadi’nin siyasi görüşleri nedeniyle hapsedilen İranlı bir öğretmen olan Roya’nın hikâyesini anlattığı film finalinde dakikalarca ayakta alkışlandı. Sözen ortak yapımcısı da olduğu filmde konuşmadan, vücut diliyle oynadığı performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı. Gösterimin ardından sahneye çıkan oyuncu dakikalarca alkışlandı.