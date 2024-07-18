İtalya Başbakanı Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazeteciye 5 bin euro para cezası verildi

Milano'da bir mahkeme, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin boyuyla dalga geçen gazetecinin 5 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Ayrıca Gazeteci Giulia Cortese'ye de uzaklaştırma cezası verildi.

Ekim 2021'de sosyal medya platformu X'te Meloni'nin boyuyla ilgili yaptığı eleştiri nedeniyle ayrıca bin 200 euro ertelenmiş para cezasına mahkum oldu.

Ekim 2021'de aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri partisi muhalefette iken Meloni, Cortese'nin faşist lider Benito Mussolini'nin fotoğrafıyla birlikte sahte bir fotoğrafını yayınlamasıyla ilgili tepki göstermişti.