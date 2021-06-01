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Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya aslen nereli, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

Televizyon ekranlarının fenomen komedi programlarından Güldür Güldür Show oyuncu kadrosunda yer alan Meltem Yılmazkaya hayatı araştırılıyor. Meltem Yılmazkaya, babasını kaybettiğini açıkladığı paylaşımla sosyal medyada gündem olmuştu. Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya aslen nereli, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

Meltem Yılmazkaya kimdir? Meltem Yılmazkaya aslen nereli, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler

Sosyal medya heabından yaptığı paylaşımla babasını kaybettiğini açıklayan oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun takipçileri "Meltem Yılmazkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularının cevaplarını araştırıyor. Meltem Yılmazkaya hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik...

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Meltem Yılmazkaya 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bugün, Güldür Güldür isimli komedi programıyla dikkat çeken Meltem Yılmazkaya oyuncu ve ses sanatçısıdır.

13 yaşından animatörlük yapmaya başlayan Meltem Yılmazkaya tiyatro kurslarına giderek tiyatro eğitimi almaya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Meltem Yılmazkaya, sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler’in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çekti.

2009 yılında başrollerde Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu, Dolunay Soysert, Ali Sunal, Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci’nin oynadığı Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu.

2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırırken, dizinin başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Üzümcü, Ayşegül Atik, Altan Erkekli ve Alper Kul paylaşmıştır.

2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın’ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı.

2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide Şahin Irmak, Tülin Özen, Çağlar Çorumlu, Bülent Seyran, Ayşenil Şamlıoğlu, Nadir Sarıbacak, Asena Tuğal, Yeşim Ceren Bozoğlu ile beraber rol aldı.

Hâlihazırda devam eden, Güldür Güldür adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynamaktadır.

2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır.

MELTEM YILMAZKAYA DİZİ VE FİLMLERİ

2018 - Cici Babam (Sinema)
2016 - Kaçma Birader (Sinema)
2015 - Dedemin Fişi (Sinema)
2013 - Güldür Güldür (TV Dizisi)
2013 - Aldırma Gönül (TV Dizisi)
2012 - Aşkın Halleri (TV Dizisi)
2011 - 5'er Beşer (TV dizisi)
2011 - Adım Bayram Bayram (TV Dizisi)
2010 - Şen Yuva (TV Dizisi)
2009 - Benim Annem Bir Melek (TV dizisi)
2009 - Aile Saadeti (TV Dizisi)

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