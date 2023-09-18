Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz : Şanssızlık var, kıracağız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün Başkanı Memik Yılmaz, ligi değerlendirdi.

Yılmaz, açıklamasında, geçiş süreci yaşadıklarını ve saha içerisinde futbol şansının da yanlarında olmadığını kaydetti.

Kısa sürede alacakları puanlarla üst sıralara doğru çıkış yakalayacaklarına inandığını ifade eden Yılmaz, Mondihome Kayserispor maçındaki mücadelenin gelecek adına umut verdiğini belirterek, şunları aktardı:

"Depremin ardından yaklaşık 7 ay liglerden uzak kaldık. Bu süreç gerçekten yeni sezon öncesi bizleri çok zorladı. Ancak Kayserispor maçının özellikle ikinci yarısında gösterdiğimiz mücadele bizleri gelecek adına umutlandırdı. İlk 5 haftada ne yazık ki henüz 10 dakika bile dolmadan 4 maçta çok erken yenik duruma düştük. Futbolcularımızın belki aşırı hırsından, belki motivasyon eksikliğinden dolayı bu durumla çok sık karşılaştık. Ancak bunların üstesinden gelecek bir kadroya sahip olduğumuza inanıyorum. Hatalar elbette olacak ama Gaziantep şehri, takımı bunların üstesinden gelecektir. İkinci yarının ilk 20-25 dakikalık bölümünde sayısız fırsatı kaçırmış olmamız belki de bırakın bir puanı, galibiyeti kaçırmamıza sebep oldu. Ancak asla bu bizim güzel günlere olan inancımıza darbe vurmayacak. Başaracağız, başarmak zorundayız."

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"Hak ettiğimiz yere geleceğiz"

Transferin özellikle son bir haftasında 5 oyuncuyu kadroya kattıklarını hatırlatan Yılmaz, "Hocamız Sumudica göreve geldikten sonra kısa sürede birçok önemli transferimizi bitirdik. Ancak bu arkadaşlarımız henüz tam olarak takımla çalışmalarını gerçekleştiremedi. Oldukça etkili bir takım kurduğumuza inanıyorum. Bu takım kısa süre içerisinde adaptasyon sorununu da arkasında bırakarak hak ettiği yerlere gelecektir. Teknik heyetimize de, futbolcularımıza yönetim kurulu olarak inanıyoruz. Taraftarlarımızı da bu süreçte üzdüğümüzün farkındayız, umarım İstanbulspor maçını kazanarak onları yeniden mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayserispor karşılaşmasının ardından yaşananlar

Kayserispor maçında takımlarını desteklemek üzere deplasmana gelen taraftarlarına uygulanan muamelenin bir utanç olduğunu aktaran Yılmaz, şu görüşlere yer verdi:

"Gaziantep şehri çok zor günleri geride bıraktı. İnsanların belki de yeniden hayata tutunmalarını, yeniden yüzlerini güldürmeyi sağlayacak olan temel etkenlerden birisi de Gaziantep Futbol Kulübü'dür. Bu anlayışla yaklaşık 300 taraftarımız, otobüslerle Kayseri'ye geldi. Biz şu ana kadar oynadığımız 4 maçın tamamında rakip tribünler tarafından alkışlarla, desteklerle karşılandık. Depremin ardından gösterilen birlik beraberlik duyguları, bizleri de hep duygulandırdı. Ama üzülerek söylüyorum ki Kayseri'de taraftarımıza gösterilen davranışlar bizleri derinden üzdü. Ev sahibi takım taraftarlarının, otobüslerimizi taşlaması, polislerin orantısız güç uygulaması gerçekten özellikle dört haftalık tablonun ardından Türk futboluna yakışmadı. Bu doğrultuda Kayseri Valiliği ve emniyet ile şahsi olarak görüştüm ve hala mücadelemizi sürdürüyoruz. Gaziantep şehri büyük bir şehirdir, kimse taraftarıma karşı böyle bir uygulama yapamaz. Taraftarlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, bizler onların yanında her şartta durmaya devam edeceğiz. Onların da desteğini yanımızda hissetmek bizler için çok değerli."

Ligin 6. haftasında konuk edecekleri İstanbulspor maçında kazanmaktan başka bir çareleri olmadığını kaydeden Yılmaz, "Takımımızdaki öz güven eksikliğinin ve şanssızlığın farkındayız. Kayserispor maçının ikinci yarısında gösterdiğimiz futbolu sahaya yansıttığımız sürece bu ligde her takımı yenebilecek güce sahip olduğumuza inanıyorum. Cuma günü taraftarlarımız Sivas ve Galatasaray maçlarında oldukları gibi yine stadımızı doldursunlar. Onların da desteğiyle yeni bir sayfa açıp, hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inanıyorum." bilgisini paylaştı.