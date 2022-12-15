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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Barcelona'da mutsuz olan Memphis Depay'ı gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı yıldızla ilk görüşmeyi yaparken, İspanyol basını, Depay'ın Galatasaray'a cevabını manşete taşıdı. İşte o flaş gelişme...

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  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Süper Lig'de Dünya Kupası arasına ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan arkasında ikinci sırada giren Galatasaray, ocak ayında yapacağı takviyelerle şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. 
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Tıpkı yaz döneminde olduğu gibi ocak ayında da dünyaca ünlü yıldız transferi yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, listenin ilk sırasına Memphis Depay'ı almıştı.
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Galatasaray yönetimi, Barcelona'da forma şansı bulamayan ve mutsuz olan Hollandalı golcüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    İspanyol basınından Sport gazetesinin haberine göre; 28 yaşındaki yıldıza şu ana kadarki tek resmi teklif Galatasaray'dan geldi. 
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Ancak Depay'ın Süper Lig'de forma giymek istemediği için Galatasaray'ın teklifine ret cevabı verdiği belirtildi.
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda devam etmek isteyen Depay'ın, başka kulüplerden teklif beklediği ve bu konuda aceleci olmadığı ifade edildi. 
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Barcelona'nın Hollandalı oyuncuyu bonservis geliri elde ederek satmayı planladığı belirtildi.
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Depay'ın ise daha iyi teklifler almak için Barça ile sözleşmesini feshetmek istediği vurgulandı.
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Memphis Depay, bu sezon Barcelona formasıyla sadece 3 resmi maçta görev alırken, 1 gol kaydetti. Yıldız oyuncu, Dünya Kupası'nda ise Hollanda Milli Takım formasıyla 5 maçta 1 kez fileleri havalandırdı. 
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

    Güncel değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Depay'ın İspanyol kulübü ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 
  • Memphis Depay'dan Galatasaray'ın transfer teklifine flaş cevap!

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