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Bakan Bilgin'den açıklamalar: 2023 Memur maaşı ne kadar ve yüzde kaç zamlanacak?

2023 asgari ücretin belli olmasının ardından memur maaşı zammının ne kadar olacağına dair araştırmalar iyice artmış durumda. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarıyla beraber memur maaşlarının yüzde kaç zamlanacağı ile ilgili son gelişmeleri bir araya getirdik...

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  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    Yurt genelinde gözler bu kez memur maaşlarına çevrildi. Asgari ücretin yüzde 54,5 zamlanarak 8 bin 500 TL'ye ulaşmasının ardından memur maaşının ne kadar olacağı ve yüzde kaç zamlanacağına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç ve gazeteci Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı. Gündeme dair birçok konuda açıklamada bulunan Bakan Bilgin memur zammına da değindi. İşte açıklamasından satır başları:

    "MEMUR MAAŞLARINA ENFLASYON ÜZERİNDE ARTIŞ YAPACAĞIZ"

     

    Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek. Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz. Bitmemiş tamamlanmamış çalışmayı önceden açıklamak doğru olmaz. Biz ücret artışların dışında memur ve çalışanlarımızın ücretlerine çok önemli katkı yaptık. Ücret düzeyinde alınan vergileri vergi dışı bıraktık. Bu tüm ücretlere yansıdı. Şimdi bir başka şey daha yapılıyor.

     

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin açıklandığı basın toplantısında emekli ve memur maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan "Geçtiğimiz haftalarda kamu görevlilerinin ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine kadar anlayışla çözüme kavuşturduk. Memur ve emekli maaşlarında yapılacak artış oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    MEMUR- SEN'DEN AÇIKLAMA: ÖRNEK OLMALI

    Memurlar Sendikası Konfederasyonu (Memur-Sen), asgari ücret zammının belli olmasının ardından memur maaş zammına ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılı asgari ücretini 8 bin 506 lira olarak açıklarken Memur-Sen, asgari ücrete gelen zammın örnek olması gerektiğini ve memurların da aynı şekilde enflasyona karşı korunması gerektiğinin altını çizdi. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, "Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır. 2023 için asgari ücret yüzde 54,5 artırılarak 8 bin 500 TL olarak belirlendi. Bu artış örnek olmalı, enflasyon korkusu son bulmalı, gelir dağılımında adalet için kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir” ifadeleri yer aldı.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    GÖZLER SON ENFLASYON RAKAMLARINDA!

    Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA SEYYANEN Mİ OLACAK?

    Bilindiği gibi seyyanen zam, maaşı kaç TL olursa olsun tüm memurlara birden aynı zammın yapılması anlamına geliyor. Seyyanen zam yapıldığında tüm memur maaşlarına aralarındaki fark gözetmeksizin örneğin; bin TL oranında zam yapılıyor. Bu durumda ise maaş farklarına göre genellikle artış oranı büyük fark gözettiğinden yüzdelik anflasyon artış oranına göre memurlara zam yapılıyor. 2023 Ocak ayı memur zammının da yüzde olarak yapılması bekleniyor.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    MEMUR ZAMMI 2023 OCAK AYINDA NE KADAR OLACAK?

    Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibariyle 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    5 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI BELLİ OLDU

    Şimdiye kadar 4 ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim)  enflasyon farkı açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise 4 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 10.45 olarak hesaplandı.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları) (2003=100)

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    Bugün açıklanan Kasım ayı enflasyonu aylık artış oranı ise 2,88 olarak TÜİK tarafından açıklandı. Son 5 ayın toplamı ise 14, 05'e yükseldi. Şimdiki durumda memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.

     
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    İKİ TAHMİN ÖNE ÇIKTI: YÜZDE 14,09 - YÜZDE 17,03

    Öte yandan memur ve memur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve  yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor. 
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    TAHMİNİ EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Maaşlara tahminlere göre zam yapılması halinde hali hazırda 9 bin 51 lira olan en düşük memur maaşı 10 bin 300 veya 10 bin 600 lira arasında yükseliyor.

    Refah payı artışı yapılması halinde ise bu oranlar daha da yükselecek. Kesin verileri ise 3 Ocak'ta 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle belli olacak.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REFAH PAYI SİNYALİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde yükselterek refah kaybını gidermekte kararlıyız" dedi.
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    Çalışanların aldıkları maaşlardan enflasyon oranı düşüldükten sonra yapılan artıştan hesaplanarak ödenen refah payının yılbaşında yüzde 5 ile 10 arasında verilmesi gündeme geldi. 
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

    MEVCUT DURUMDA EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI

    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 23.062 32.677
    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
    Mühendis (8/1) 9.814 13.905
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
    Avukat (9/1) 9.458 13.401
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435

    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı
  • MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 | Memur maaşı ne kadar, memur maaşı zammı yüzde kaç olacak? Bakan Bilgin'den açıklama: 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük memur maaşı

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