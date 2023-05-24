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Memur maaşları ne olacak? (TL) UNVAN VE DERECE 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre Vali 49.790 56.303 Genel müdür (1/4) 43.265 48.924 Kaymakam 1. sınıf (4/1) 36.724 41.527 Şube müdürü (Lisans - 4/1) 15.232 17.224 Memur (Lise - 15/1) 11.100 12.552 Öğretmen (9/1) 12.558 14.201 Başkomiser (8/1) 18.630 21.066 Polis memuru (9/1) 16.570 18.737 Pratisyen hekim (8/1) 18.861 21.328 Uzman hekim (7/1) 19.732 22.313 Hemşire (Lisans - 9/1) 13.785 15.588 Mühendis (8/1) 17.270 19.529 Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 11.626 13.147 Araştırma görevlisi (8/1) 17.498 19.787 Vaiz (Lisans - 9/1) 13.841 15.651 Avukat (9/1) 16.770 18.964 Hizmetli (Lise - 15/1) 10.170 11.500 En düşük memur maaşı (Aile ödeneği dahil) 11.848 13.398
Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
Şayet ocak ayındaki 13.52 puanlık refah zammı da mahsuplaşmaya dahil edilecek olsaydı bu yılın ilk 6 ayındaki enflasyon yüzde 21.52’yi (8+13.52) aşmadıkça memur maaşlarına temmuz ayında sadece yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı, enflasyon farkı uygulanmayacaktı.
Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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