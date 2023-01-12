BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 1.,40 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 oranında artış sağlanacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacaktır.'' denildi.