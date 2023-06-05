Memur maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemde geniş yer bulmaya devam ediyor. Temmuz ayı için geri sayım sürerken gözler emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, "2023 memur zammı ne kadar olacak, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?" İşte Temmuz ayı memur maaş ek zammında son gelişmeler...