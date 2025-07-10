"SONRADAN YAPILAN ARTIŞLAR EMEKLİ AYLILARINA YANSITILMAYINCA ARADA BÜYÜK FARK OLDU"

"Geçmişte bütün memurlar, çalışırken aldıkları maaşın, emekli olduklarında yaklaşık yüzde 70'ini alacaklarını bilirler; geçmişten beri uygulama böyleydi. Ancak sonradan yapılan bazı artışlar -2023'teki seyyanen zam gibi- emekli aylıklarına yansıtılmamaya başlayınca arada büyük bir fark ortaya çıktı. En azından bu seyyanen zam emekli aylıklarına yansıtılmış olsa, yüzde 45'e düşen tutar daha anlamlı bir seviyeye gelir ve yüzde 60-65'lere yaklaşır ki o zaman daha dengeli olur."