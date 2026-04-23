Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Memur ve memur emeklisi zam hesaplaması ile memur zammı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile Temmuz 2026 en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Memur ve memur emeklisi zam hesaplaması haberleri son dakika gündeme geldi. Nisan ayının sonuna yaklaşılırken milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart enflasyon verileriyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu veriler doğrultusunda memur maaş zammı için ilk hesaplamalar yapılırken, Temmuz ayında uygulanacak artış oranına dair beklentiler de şekillenmeye başladı. Peki 3 aylık enflasyon farkına göre memur zammı yüzde kaç oldu, kesin zam oranı ne zaman belli olacak? İşte memur zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olan enflasyon verilerinde ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Ocak-Mart dönemini kapsayan enflasyon oranları sonrası oluşan zam farkı, Temmuz 2026 maaş zammı için kritik ipuçları veriyor. 6 aylık enflasyon farkının tamamlanması için gözler şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine çevrilmiş durumda. Memurların merak ettiği "Temmuz zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. İşte ayrıntılar...

        2
        3

        MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        TÜİK Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.

        4

        Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı. Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti.

        5

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        6

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        7

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        8

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tahran'da "füzeler eşliğinde" protesto

        İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri için bir araya geldi. Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri gösteri alanlarına balistik füzeler getirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        Siyasilerden 23 Nisan mesajları
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        "Hürmüz'deki mayınların temizlenmesi 6 ay sürebilir"
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Trump İran'a birkaç gün süre mi verdi?
        Doğmadan ameliyat! 250 gramlık bebeğe böyle müdahale edildi
        Doğmadan ameliyat! 250 gramlık bebeğe böyle müdahale edildi
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        "Okan Buruk takımı hazırlamamış!"
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Kansere yakalandı
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        "Sağlığım çok iyi değil ama düzelir"
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!
        Beşiktaş kupada yarı final için sahada!