Memur ve memur emeklisi zam hesaplaması ile memur zammı ne kadar olacak?
Memur ve memur emeklisi zam hesaplaması haberleri son dakika gündeme geldi. Nisan ayının sonuna yaklaşılırken milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Temmuz zammına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı Ocak, Şubat ve Mart enflasyon verileriyle birlikte 3 aylık enflasyon farkı netleşti. Bu veriler doğrultusunda memur maaş zammı için ilk hesaplamalar yapılırken, Temmuz ayında uygulanacak artış oranına dair beklentiler de şekillenmeye başladı. Peki 3 aylık enflasyon farkına göre memur zammı yüzde kaç oldu, kesin zam oranı ne zaman belli olacak? İşte memur zammında son durum...
Memur ve memur emeklilerinin maaş artışında belirleyici olan enflasyon verilerinde ilk üç aylık tablo ortaya çıktı. Ocak-Mart dönemini kapsayan enflasyon oranları sonrası oluşan zam farkı, Temmuz 2026 maaş zammı için kritik ipuçları veriyor. 6 aylık enflasyon farkının tamamlanması için gözler şimdi Nisan, Mayıs ve Haziran verilerine çevrilmiş durumda. Memurların merak ettiği "Temmuz zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı ise önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. İşte ayrıntılar...
MART ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
TÜİK Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre Mart ayında enflasyon yıllık yüzde 30.87, aylık olarak ise yüzde 1.94 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.82 olarak hesaplandı.
Mart verisiyle beraber TÜFE'deki 3 aylık artış yüzde 10.04'e ulaştı. Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.
MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.
MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?
Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 60.737 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.