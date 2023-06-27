Memur maaş zammı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34,04'lük zammın ardından yeni maaşlar 11 bin 402 TL'ye yükselirken gözler memur maaş zammına çevrildi. Öğretmen, doktor, polis, başkomiser, uzman öğretmen, hemşire, lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu memurların alacağı zam oranı ise 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon rakamları ile netleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağı duyurulmuştu. Yüzde 8 toplu sözleşme zammı üzerinden hesaplanacak olan zamma ilişkin olarak "2023 en düşük ve en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2023 memur zammında son durum...