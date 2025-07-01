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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memurun gözü haziran ayı enflasyonunda - İş-Yaşam Haberleri

        Memurun gözü haziran ayı enflasyonunda

        Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:21
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        Memurun gözü haziran ayı enflasyonunda
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

        TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,53 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 15,09'luk artış yaşandı. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

        Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek.

        Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2024 yılı ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 15,75 olarak gerçekleşirken, kamu görevlileriyle memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla 2025 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplam yüzde 11,54 artış yapılmıştı.

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

        Bu arada, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziranda TÜFE'nin aylık yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor.

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